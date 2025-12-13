#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық биатлоншы Аустриядағы ӘКМ кезеңінде айтулы нәтижеге қол жеткізді

Қазақстандық биатлоншы Аустриядағы ӘКМ кезеңінде айтулы нәтижеге қол жеткізді
13.12.2025 19:19
Қазақстан құрамасының биатлоншысы Владислав Киреев Аустрияда өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде ерлер ұлттық командасы үшін тарихи нәтиже көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хохфильцен қаласында өткен Әлем кубогының із кесу жарысында қазақстандық спортшы бірде-бір рет мүлт кетпей, мәреге 20-орынмен жетті.

Бұл – Қазақстан ерлер құрамасының Әлем кубогы кезеңдеріндегі осы жарыс түріндегі ең үздік көрсеткіші.

Айта кетейік, аталған жарысқа Әсет Дүйсенов те қатысып, 37-орынға тұрақтады.

Айдос Қали
