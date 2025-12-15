"Барыс" көшбасшысы сыртта өткен матч барысында жарақат алды
Сурет: Instagram/barys_official
"Барыс" хоккей клубы "Автомобилистпен" және мәскеулік "Динамомен" сыртта өтетін матчтарға аттанды, бірақ қазақстандық команданың барлық мүшесі мұз айдынға шыға алмайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астаналық клубтың баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл матчтарға қақпашы Адам Шил қатыспайды. Жақын арада ол жарақат алған ойыншылар тізіміне енгізіледі.
Ағымдағы маусымда америкалық қақпашының есебінде 18 матч және сегіз жеңіс бар, сенімділік коэффиценті 2,69 % және қайтарылған шайба - 91,5%.
Шилдің кәсіби мансабы Далластан басталды. Өткен маусымда Адам "Колорадо Иглз" сапында өнер көрсетіп, Америкалық хоккей лигасында 14 матч өткізді, қақпаға соғылған шайбаның 90,4%-ын қайтарды. Сонымен қатар ол Британдық жағалау хоккей лигасының "Юта Гриззлис" командасы қатарында 19 кездесу өткізген.
Бұған дейін УЕФА Темірлан Анарбековты ресми түрде мойындағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript