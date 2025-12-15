#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Спорт

"Барыс" көшбасшысы сыртта өткен матч барысында жарақат алды

Барыс, хоккей, Локоматив, Динамо, Адам Шил, жарақат, қақпашы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 21:57 Сурет: Instagram/barys_official
"Барыс" хоккей клубы "Автомобилистпен" және мәскеулік "Динамомен" сыртта өтетін матчтарға аттанды, бірақ қазақстандық команданың барлық мүшесі мұз айдынға шыға алмайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астаналық клубтың баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл матчтарға қақпашы Адам Шил қатыспайды. Жақын арада ол жарақат алған ойыншылар тізіміне енгізіледі.

Ағымдағы маусымда америкалық қақпашының есебінде 18 матч және сегіз жеңіс бар, сенімділік коэффиценті 2,69 % және қайтарылған шайба - 91,5%.

Шилдің кәсіби мансабы Далластан басталды. Өткен маусымда Адам "Колорадо Иглз" сапында өнер көрсетіп, Америкалық хоккей лигасында 14 матч өткізді, қақпаға соғылған шайбаның 90,4%-ын қайтарды. Сонымен қатар ол Британдық жағалау хоккей лигасының "Юта Гриззлис" командасы қатарында 19 кездесу өткізген.

Бұған дейін УЕФА Темірлан Анарбековты ресми түрде мойындағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Ақтүтек боран, көктайғақ". Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
22:45, 15 желтоқсан 2025
"Ақтүтек боран, көктайғақ". Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
"Барыс" хоккей клубы жаңа бапкерлер құрамын таныстырды
17:17, 10 шілде 2024
"Барыс" хоккей клубы жаңа бапкерлер құрамын таныстырды
"Барыс" ҚХЛ-дың жаңа маусымы алдында бір легионерінен қағылды
22:49, 08 қыркүйек 2025
"Барыс" ҚХЛ-дың жаңа маусымы алдында бір легионерінен қағылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: