Спорт

Қазақстандық конькимен жүгіруші Норвегиядағы Әлем кубогы кезеңінде 6-орын алды

Қазақстандық конькимен жүгіруші Норвегиядағы Әлем кубогы кезеңінде 6-орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 17:40
Қазақстандық конькимен жүгіруші Евгений Кошкин Норвегияның Хамар қаласындағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондықтың қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 500 метр қашықтықта сәтті өнер көрсетті. Мәреде Кошкин 34,56 секунд нәтиже тіркеп, алтыншы орынды иеленді.

Жарыста жеңіс америкалық Джордан Штольцқа бұйырды — 34,14. Күміс жүлдені поляк Дамиан Журек иеленді — 34,14. Қола медаль жапониялық Юта Хироисеге тиді — 34,44.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: қазақстандықтар эстафетада қалай өнер көрсетті
18:31, Бүгін
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: қазақстандықтар эстафетада қалай өнер көрсетті
Қазақстандық конькимен жүгіруші Польшадағы Әлем кубогының кезеңінде жеңімпаз атанды
20:00, 23 ақпан 2025
Қазақстандық конькимен жүгіруші Польшадағы Әлем кубогының кезеңінде жеңімпаз атанды
Конькимен жүгіруден Надежда Морозова әлем кубогы кезеңінде күміс жүлде жеңіп алды
21:31, 13 желтоқсан 2025
Конькимен жүгіруден Надежда Морозова әлем кубогы кезеңінде күміс жүлде жеңіп алды
