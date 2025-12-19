Биатлоннан Әлем кубогы кезеңіндегі ерлер спринті: ел намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
Францияның Анси-ле-Гран-Борнан қаласында өтетін биатлоннан Әлем кубогының үшінші кезеңінде Қазақстанның ерлер құрамасы спринт жарысына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшылар 10 шақырым қашықтықты екі атыс шебімен бағындырады.
Аталған жарыста Қазақстан намысын үш биатлоншы қорғайды. Спринтте Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов және Вадим Куралес стартқа шығады.
Жарыстың басталу уақыты — Астана уақытымен 18:15.
