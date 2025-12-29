#Халық заңгері
Спорт

Әлемдік рейтинг: Елена Рыбакина үздік бестіктегі орнын сақтап қалды

Елена Рыбакина, үздік бестік, әлемдік рейтинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 18:43 Сурет: ҚР ҰОК
Әйелдер теннис қауымдастығы (WTA) жыл қорытындысы бойынша әлемдік рейтингті жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина үздік бестіктегі орнын сақтап қалды. Ол маусымды әлемнің бесінші ракеткасы ретінде аяқтады, делінген ҚР ҰОК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Юлия Путинцева рейтингте 71-орынға жайғасса, Зарина Диас 285-сатыда тұр. Ал жұптық сында Анна Данилина 15-орындағы орнын сақтап қалды.

Бұған дейін Рыбакина Қытайдағы турнирде олимпиада чемпионын жеңгенін жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
