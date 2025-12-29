Әлемдік рейтинг: Елена Рыбакина үздік бестіктегі орнын сақтап қалды
Сурет: ҚР ҰОК
Әйелдер теннис қауымдастығы (WTA) жыл қорытындысы бойынша әлемдік рейтингті жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина үздік бестіктегі орнын сақтап қалды. Ол маусымды әлемнің бесінші ракеткасы ретінде аяқтады, делінген ҚР ҰОК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Юлия Путинцева рейтингте 71-орынға жайғасса, Зарина Диас 285-сатыда тұр. Ал жұптық сында Анна Данилина 15-орындағы орнын сақтап қалды.
Бұған дейін Рыбакина Қытайдағы турнирде олимпиада чемпионын жеңгенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript