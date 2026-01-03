#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық футболшылар Шоқан Абзалов пен Рафкат Аслан "Жетісу" сапына қосылды

«Жетысу» шабуыл мен қорғанысын екі футболшымен күшейтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 17:58
Қазақстандық шабуылшы Шоқан Абзалов және орталық қорғаушы Рафкат Аслан талдықорғандық "Жетісу" командасының ойыншылары атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

32 жасар Шоқан Абзалов Қызылорда футбол мектебінің түлегі. Әр жылдары ол "Қайсар", Түркістанның "Тұран", Көкшетаудың "Оқжетпес", Петропавлдың "Қызылжар" және "Атырау" клубтарында өнер көрсетті.

Қазақстан Премьер-лигасында шабуылшы 136 матч өткізген, 12 гол соғып, 3 нәтижелі пас берді. "Қайсар" сапында ол 2019 жылы Қазақстан Кубогын жеңіп алған.

Өткен маусымды Абзалов Түркістанның "Тұран" клубында өткізді, бірақ команда чемпионат қорытындысы бойынша Бірінші лигаға түсті. Сол клуб үшін ол 21 матчқа шығып, 1 гол соққан.

Клуб Асланның келуіне де пікір білдірді:

"Тәжірибесі мол орталық қорғаушы Рафкат Аслан туған командасымен келісімшартқа қол қойып, "Жетісу" сапында өнер көрсетуді таңдады." – делінген хабарламада.

Оның футбол мансабы 2012 жылы "Байтерек" клубынан басталған. Кейін ол "Тобыл", "Актобе", "Атырау" және "Иртыш" клубтарында ойнаған.

Transfermarkt порталының дерегіне сәйкес, Шоқан Абзаловтың нарықтық құны 75 мың евро деп бағаланады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
