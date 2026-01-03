Қазақстандық футболшылар Шоқан Абзалов пен Рафкат Аслан "Жетісу" сапына қосылды
32 жасар Шоқан Абзалов Қызылорда футбол мектебінің түлегі. Әр жылдары ол "Қайсар", Түркістанның "Тұран", Көкшетаудың "Оқжетпес", Петропавлдың "Қызылжар" және "Атырау" клубтарында өнер көрсетті.
Қазақстан Премьер-лигасында шабуылшы 136 матч өткізген, 12 гол соғып, 3 нәтижелі пас берді. "Қайсар" сапында ол 2019 жылы Қазақстан Кубогын жеңіп алған.
Өткен маусымды Абзалов Түркістанның "Тұран" клубында өткізді, бірақ команда чемпионат қорытындысы бойынша Бірінші лигаға түсті. Сол клуб үшін ол 21 матчқа шығып, 1 гол соққан.
Клуб Асланның келуіне де пікір білдірді:
"Тәжірибесі мол орталық қорғаушы Рафкат Аслан туған командасымен келісімшартқа қол қойып, "Жетісу" сапында өнер көрсетуді таңдады." – делінген хабарламада.
Оның футбол мансабы 2012 жылы "Байтерек" клубынан басталған. Кейін ол "Тобыл", "Актобе", "Атырау" және "Иртыш" клубтарында ойнаған.
Transfermarkt порталының дерегіне сәйкес, Шоқан Абзаловтың нарықтық құны 75 мың евро деп бағаланады.