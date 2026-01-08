#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Спорт

Шаңғымен тұғырдан секіру: қазақстандықтар "Төрт тұғыр турнесінде" қалай өнер көрсетті

Шаңғымен тұғырдан секіру: қазақстандықтар &quot;Төрт тұғыр турнесінде&quot; қалай өнер көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 22:42 Сурет: olympic.kz
Еуропада шаңғымен тұғырдан секіруден көпкүндік "Төрт тұғыр турнесі" аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшылар беделді турнир бағдарламасына енген Әлем кубогының төрт кезеңінде бақ сынады. Жарыстар Германия мен Австрияда өтті.

Жалпы қорытынды есепте қазақстандықтар Илья Мизерных 32-ші, Данил Васильев 46-шы орынды иеленді.

Словениялық Домен Превц алтын жүлде жеңіп алды. Күміс медаль Австрия өкілі Ян Херльге бұйырды. Үздік үштікті тағы бір австриялық спортшы Штефан Эмбахер түйіндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан фристайл-акробатикадан Канадададағы Әлем кубогы кезеңіндегі өнерін аяқтады: нәтижелер
23:07, 08 қаңтар 2026
Қазақстан фристайл-акробатикадан Канадададағы Әлем кубогы кезеңіндегі өнерін аяқтады: нәтижелер
Шаңғымен тұғырдан секіруден Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар қандай нәтиже көрсетті
22:54, 30 желтоқсан 2025
Шаңғымен тұғырдан секіруден Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар қандай нәтиже көрсетті
Шаңғымен тұғырдан секіруден Илья Мизерных пен Данил Васильев Әлем кубогы кезеңінің іріктеуінен сәтті өтті
16:15, 18 қаңтар 2025
Шаңғымен тұғырдан секіруден Илья Мизерных пен Данил Васильев Әлем кубогы кезеңінің іріктеуінен сәтті өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: