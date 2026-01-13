Роналду Сауд Арабиясы чемпионатының көшбасшы командасына қарсы 959-шы голын соқты
Криштиану Роналду ойнайтын команда жерлестеріне қонаққа келді, ал португалиялық футболшы өз командасына есеп ашып, мансабындағы 959-шы голын соқты (817 – клуб деңгейінде, 142 – ұлттық құрамамен).
Алайда 40 жастағы футболшының голы алаң иелерін ашуын туғызып, үзілістен кейін "Әл-Хилал" қонақтардың қақпасын үш рет дәл көздеді, нәтижесінде ойын 3:1 есебімен жеңіспен аяқталды.
Дегенмен, "Әл-Наср" капитаны Роналду Сауд Арабиясы чемпионатының гол соғушылар тізімінде көш бастап тұр.
Турнир кестесіне келетін болсақ, "Әл-Хилал" Роналду командасынан 7 ұпайға алда және әлі де бірінші орында (38 ұпай). Ал "Әл-Наср" (31 ұпай) соңғы төрт ойын қатарынан жеңіске жете алмай отыр: үш рет ұтылып, бір мәрте тең ойнаған.
Бұған дейін Италияның футбол чемпионатында чемпион мен маусым көшбасшысы өзара күш сынасқанын жазғанбыз.