Спорт

Роналду Сауд Арабиясы чемпионатының көшбасшы командасына қарсы 959-шы голын соқты

Роналду Сауд Арабиясы чемпионатының көшбасшы командасына қарсы 959-шы голын соқты, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 16:00 Сурет: Instagram/alnassr
2026 жылғы 12 қаңтарда Сауд Арабиясының Суперлига футболында Эр-Рияд қаласының екі клубы – турнир кестесінің көшбасшылары "Әл-Хилал" және "Әл-Наср" арасындағы кездесу өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Криштиану Роналду ойнайтын команда жерлестеріне қонаққа келді, ал португалиялық футболшы өз командасына есеп ашып, мансабындағы 959-шы голын соқты (817 – клуб деңгейінде, 142 – ұлттық құрамамен).

Алайда 40 жастағы футболшының голы алаң иелерін ашуын туғызып, үзілістен кейін "Әл-Хилал" қонақтардың қақпасын үш рет дәл көздеді, нәтижесінде ойын 3:1 есебімен жеңіспен аяқталды.

Дегенмен, "Әл-Наср" капитаны Роналду Сауд Арабиясы чемпионатының гол соғушылар тізімінде көш бастап тұр.

Турнир кестесіне келетін болсақ, "Әл-Хилал" Роналду командасынан 7 ұпайға алда және әлі де бірінші орында (38 ұпай). Ал "Әл-Наср" (31 ұпай) соңғы төрт ойын қатарынан жеңіске жете алмай отыр: үш рет ұтылып, бір мәрте тең ойнаған.

Бұған дейін Италияның футбол чемпионатында чемпион мен маусым көшбасшысы өзара күш сынасқанын жазғанбыз.

