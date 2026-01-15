#Халық заңгері
Спорт

Шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтардың нәтижесі

Шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтардың нәтижесі, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 21:45 Сурет: olympic.kz
Закопане (Польша) қаласында шаңғымен тұғырдан секіруден Әлем кубогының кезеңі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жекелей жарыста финалдық кезеңге Данил Васильев жетті. Нәтижесінде қазақстандық спортшы 24-орынға тұрақтады.

Сондай-ақ Қазақстан құрамасы командалық сайыста да өнер көрсетті. Данил Васильев пен Нұршат Тұрсынжанов 13-орынға ие болды.

Айдос Қали
