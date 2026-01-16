#Халық заңгері
Спорт

Бразилиялық футболшы Лукас Африко "Қайраттың" ойыншысы атанды

Лукас Африко, Қайрат, футбол, бразилиялық футболшы , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 20:47 Сурет: Instagram/f.c.kairat
УЕФА Чемпиондар лигасы ойындары қарсаңында "Қайрат" футбол клубы бразилиялық қорғаушы Лукас Африкомен келісімшартқа отырғандарын жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

30 жастағы орталық қорғаушының бойы 188 сантиметр болса, ал салмағы 85 келі болады.

"Лукас Энрике да Силва Сан-Паулу қаласында дүниеге келген. Кәсіби мансабын 2015 жылы Гуаральюстағы "Фламенго" клубында бастаған. Кейін "Сантос" пен "Лондрина" сынды танымал бразилиялық клубтардың намысын қорғады", деп хабарлайды "Қайрат" футбол клубының баспасөз қызметі.

Ол 2018 жылы Еуропаға ауысып, Португалия чемпионатында "Маритиму" мен "Эшторил" құрамында бірнеше маусым өнер көрсетті. 2023 жылы Әзірбайжанның "Габала" клубында ойнап, кейін Португалияға оралып, "Фаренсе" клубымен келісімшарт жасасты.

Португалияның жоғары дивизионында жалпы 75 матч өткізіп, үш гол соқты. Бразилиялық қорғаушының соңғы клубы Түркияның Бірінші лигасында өнер көрсететін "Ван Спор" болды. Онда 11 матч өткізді.

Келісім 2026 жылдың соңына дейін жарамды.

Бұған дейін Какау футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері қызметіне оралғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
