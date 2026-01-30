Биатлоннан Еуропа чемпионаты: қазақстандықтардың спринттегі нәтижесі қандай
Сурет: olympic.kz
Шушенде (Норвегия) биатлоннан Еуропа чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Турнир аясында ерлер арасында спринт жарысы өтті. Қазақстандық спортшылардың нәтижесі төмендегідей:
- Александр Мухин - 42-орын;
- Вадим Куралес - 78-орын;
- Кирилл Бауэр - 83-орын;
- Никита Акимов - 95-орын;
- Иван Дарьин - 104-орын;
- Егор Гребенщиков - 116-орын.
Франция өкілі Дамьен Леве жеңіске жетті. Норвегиялық Исак Фрей екінші нәтиже көрсетті. Ал франциялық биатлоншы Гаэтан Патюрель үшінші болып мәреге жетті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript