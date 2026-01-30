#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Спорт

Биатлоннан Еуропа чемпионаты: қазақстандықтардың спринттегі нәтижесі қандай

Биатлоннан Еуропа чемпионаты: қазақстандықтардың спринттегі нәтижесі қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 20:16 Сурет: olympic.kz
Шушенде (Норвегия) биатлоннан Еуропа чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнир аясында ерлер арасында спринт жарысы өтті. Қазақстандық спортшылардың нәтижесі төмендегідей:

  • Александр Мухин - 42-орын;
  • Вадим Куралес - 78-орын;
  • Кирилл Бауэр - 83-орын;
  • Никита Акимов - 95-орын;
  • Иван Дарьин - 104-орын;
  • Егор Гребенщиков - 116-орын.

Франция өкілі Дамьен Леве жеңіске жетті. Норвегиялық Исак Фрей екінші нәтиже көрсетті. Ал франциялық биатлоншы Гаэтан Патюрель үшінші болып мәреге жетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық балуандар халықаралық турнирде екі күміс медальге ие болды
20:56, Бүгін
Қазақстандық балуандар халықаралық турнирде екі күміс медальге ие болды
Биатлоннан Еуропа чемпионаты: жекелей жарысқа Қазақстан атынан кімдер қатысады
18:20, 28 қаңтар 2026
Биатлоннан Еуропа чемпионаты: жекелей жарысқа Қазақстан атынан кімдер қатысады
Жүзуден әлем чемпионаты: қазақстандықтардың нәтижесі қандай
23:07, 29 шілде 2025
Жүзуден әлем чемпионаты: қазақстандықтардың нәтижесі қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: