Бубликтің Дэвис кубогындағы алғашқы қарсыласы белгілі болды
Сурет: olympic.kz
5 ақпанда Астанада Дэвис кубогының ресми жеребесі тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
6 ақпанда бірінші әлемдік тобының плей-офф кезеңі басталады. Қазақстан өз алаңында Монакомен кездеседі.
Осы кезеңде жеңіске жеткен команда әлемдік элитадағы орнын сақтап қалады және 2026 жылдың қыркүйегінде 2027 жылғы финалдың іріктеу кезеңіне жолдама алу үшін бақ сынайды.
Қазақстан құрамасының атынан Александр Бублик, Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Бейбіт Жұқаев және Денис Евсеев өнер көрсетеді.
Турнирдің ережесіне сәйкес бес матч (төртеуі жекелей, біреуі жұптық) өтеді. Төменде жеребе нәтижелері мен ойын кестесі көрсетілген:
6 ақпан
- Александр Бублик – Юго Нис
- Александр Шевченко – Валентино Вашеро
7 ақпан
- Бейбіт Жұқаев / Александр Бублик – Ромен Арнеодо / Юго Нис
- Александр Бублик – Валентино Валеро
- Александр Шевченко – Юго Нис
Қазақстан мен Монако құрамалары Дэвис кубогы аясында алғаш рет кездеседі. Барлық матч Beeline Arena Ұлттық теннис орталығында өтеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript