#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
495.1
583.72
6.46
Спорт

Бубликтің Дэвис кубогындағы алғашқы қарсыласы белгілі болды

Дэвис кубогы: Астанада Қазақстан – Монако арасындағы матчтың жеребесі тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 22:10 Сурет: olympic.kz
5 ақпанда Астанада Дэвис кубогының ресми жеребесі тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

6 ақпанда бірінші әлемдік тобының плей-офф кезеңі басталады. Қазақстан өз алаңында Монакомен кездеседі.

Осы кезеңде жеңіске жеткен команда әлемдік элитадағы орнын сақтап қалады және 2026 жылдың қыркүйегінде 2027 жылғы финалдың іріктеу кезеңіне жолдама алу үшін бақ сынайды.

Қазақстан құрамасының атынан Александр Бублик, Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Бейбіт Жұқаев және Денис Евсеев өнер көрсетеді.

Турнирдің ережесіне сәйкес бес матч (төртеуі жекелей, біреуі жұптық) өтеді. Төменде жеребе нәтижелері мен ойын кестесі көрсетілген:

6 ақпан

  • Александр Бублик – Юго Нис
  • Александр Шевченко – Валентино Вашеро

7 ақпан

  • Бейбіт Жұқаев / Александр Бублик – Ромен Арнеодо / Юго Нис
  • Александр Бублик – Валентино Валеро
  • Александр Шевченко – Юго Нис

Қазақстан мен Монако құрамалары Дэвис кубогы аясында алғаш рет кездеседі. Барлық матч Beeline Arena Ұлттық теннис орталығында өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық садақшылар Азия кубогына дайындықты бастады
22:50, 05 ақпан 2026
Қазақстандық садақшылар Азия кубогына дайындықты бастады
Дэвис кубогы: теннистен Қазақстан құрамасының келесі қарсыласы анықталды
11:54, 07 наурыз 2025
Дэвис кубогы: теннистен Қазақстан құрамасының келесі қарсыласы анықталды
Қазақстан жасөспірімдер құрамасының Дэвис кубогындағы қарсыластары анықталды
00:49, 31 қазан 2023
Қазақстан жасөспірімдер құрамасының Дэвис кубогындағы қарсыластары анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: