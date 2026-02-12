#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Спорт

Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышы қыздардың жекелей сайыстағы нәтижесі

Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышы қыздардың жекелей сайыстағы нәтижесі, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 19:23 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында шаңғы жарысын әйелдер арасында 10 шақырымға еркін стильде жеке уақыт бойынша сайыс аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл сында Қазақстан атынан Надежда Степашкина, Анна Мельник, Ксения Шалыгина және Дарья Ряжко бақ сынады.

Нәтижесінде Надежда Степашкина 63-орынға (26:42.6), Ксения Шалыгина 71-орынға (27:19.9), Дарья Ряжко 75-орынға (27:42.6), ал Анна Мельник 81-орынға (28:28.7) тұрақтады.

Швециялық Фрида Карлссон Олимпиада чемпионы атанды – 22:49.2. Бұған дейін ол скиатлонда да алтын медаль жеңіп алған еді. Оның отандасы Эбба Андерссон екінші болып мәре сызығын кесті – 23:35.8. Үздік үштікті АҚШ спортшысы Джессика Диггинс түйіндеді – 23:38.9.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылардың жекелей сайыстағы нәтижесі
19:58, 10 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылардың жекелей сайыстағы нәтижесі
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
19:31, 07 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай
17:36, 10 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай
