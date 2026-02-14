Үкілеп, үміт күткен могулшы Анастасия Городко ширек финалда жарысты аяқтады
Sportarena.kz қазақстандықтың қарсыласы турнирдің басты фавориті Джейлин Кауф болды (Олимпиада ойындарының екі дүркін жүлдегері - АҚШ). Өкінішке қарай, қашықтықты еңсеру кезінде Городко аяқ-асты құлап қалып, додадан шеттетілді. Осылайша, Қазақстанның барлық өкілдері медальға таластан үміттенбейтін болды.
Бұған дейін 1/16 финалда Аяулым Әміренова, ал 1/8 финалда Юлия Галышева жеңіліске ұшыраған.
"Осылайша, біздің әйелдер командасы Олимпиада ойындарында өз өнерін аяқтады. 15 ақпанда параллель могулда ерлер арасында Павел Колмаков өнер көрсетеді", - деп атап өтті ҚР ҰОК.
Бұған дейін Михаил Шайдоров Қазақстанға Олимпиада ойындарының алғашқы "алтынын" әкелгені хабарланған болатын.
Айта кетсек, мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанды. Мемлекет басшысы Михаил Шайдоровты II дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттайтын болды.