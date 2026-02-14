#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Үкілеп, үміт күткен могулшы Анастасия Городко ширек финалда жарысты аяқтады

Анастасия Городко, Италия, ширек финал, могулшы, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 16:20 Сурет: Telegram/olympickz
14 ақпанда қазақстандық могулист, әлем чемпионатының екі дүркін қола жүлдегері Анастасия Городко Италиядағы қысқы Олимпиада ойындарында параллель могулдан ширек финалға суырылып шыққан жалғыз отандық спортшы болды, бірақ одан әрі ол сәтсіздікке ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz қазақстандықтың қарсыласы турнирдің басты фавориті Джейлин Кауф болды (Олимпиада ойындарының екі дүркін жүлдегері - АҚШ). Өкінішке қарай, қашықтықты еңсеру кезінде Городко аяқ-асты құлап қалып, додадан шеттетілді. Осылайша, Қазақстанның барлық өкілдері медальға таластан үміттенбейтін болды.

Бұған дейін 1/16 финалда Аяулым Әміренова, ал 1/8 финалда Юлия Галышева жеңіліске ұшыраған.

"Осылайша, біздің әйелдер командасы Олимпиада ойындарында өз өнерін аяқтады. 15 ақпанда параллель могулда ерлер арасында Павел Колмаков өнер көрсетеді", - деп атап өтті ҚР ҰОК.

Бұған дейін Михаил Шайдоров Қазақстанға Олимпиада ойындарының алғашқы "алтынын" әкелгені хабарланған болатын.  . Кейін Қасым-Жомарт Тоқаев Шайдоровты "Барыс" орденімен марапаттайтыны белгілі болды.

Айта кетсек, мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанды. Мемлекет басшысы Михаил Шайдоровты II дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттайтын болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Анастасия Городко фристайл-могулдан Алматыда өтіп жатқан Әлем кубогының кезеңінде қола жүлдеге ие болды
16:25, 01 наурыз 2025
Анастасия Городко фристайл-могулдан Алматыда өтіп жатқан Әлем кубогының кезеңінде қола жүлдеге ие болды
ӘЧ-2025: Фристайл-могулдан Анастасия Городко қола медаль иеленді
20:42, 21 наурыз 2025
ӘЧ-2025: Фристайл-могулдан Анастасия Городко қола медаль иеленді
Анастасия Городко фристайл-могулдан жасөспірімдер арасында үш дүркін әлем чемпионы атанды
21:32, 08 қаңтар 2025
Анастасия Городко фристайл-могулдан жасөспірімдер арасында үш дүркін әлем чемпионы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Олимпиада в Италии: лыжницы из Казахстана опять проиграли борьбу за медали
17:30, Бүгін
Олимпиада в Италии: лыжницы из Казахстана опять проиграли борьбу за медали
Триллером обернулся матч хоккеистов "Барыса" с лидером дивизиона российской лиги
16:52, Бүгін
Триллером обернулся матч хоккеистов "Барыса" с лидером дивизиона российской лиги
Казахстанский горнолыжник уступил сопернику из Узбекистана на зимней Олимпиаде
16:14, Бүгін
Казахстанский горнолыжник уступил сопернику из Узбекистана на зимней Олимпиаде
Драмой завершилось выступление двукратного призёра ЧМ из Казахстана на зимней Олимпиаде
15:43, Бүгін
Драмой завершилось выступление двукратного призёра ЧМ из Казахстана на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: