Спорт

Шайдоровтың жаттықтырушысы Олимпиадаға қалай дайындалғандарын көрсетті

Шайдоровтың жаттықтырушысы Олимпиадаға қалай дайындалғандарын көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 10:27 Сурет: Instagram/ivan_mesh_
25 жастағы Иван Мещеряков өзінің Instagram парақшасында Михаил Шайдоровпен бірге 2026 жылғы қысқы Олимпиадаға дайындық барысынан видео жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қысқа әрі динамикалық роликте Шайдоровтың Италияда көрсеткен қысқа және еркін бағдарламаларындағы негізгі элементтері қамтылған.

"Әр қимылдың эстетикасы мен сапалы түсірілім қазақстандық спортшының жеңісті өнер көрсетуінде тек техникалық шеберлік қана емес, сондай-ақ көркем хореографияның да маңызды рөл атқарғанын дәлелдейді", – деп атап өтті спорт сарапшылары.

Айта кетейік, Шайдоровтың командасы құрамында Мещеряков 2026 жылдың қаңтар айының соңында Бейжіңде өткен Төрт құрлық чемпионатына да барған.

Сурет: Instagram/ivan_mesh_

Бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
