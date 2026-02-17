#Референдум-2026
Спорт

Олимпиада ойындарындағы шаңғы қоссайысы: Шыңғыс Рақпаров үлкен тұғырда сынға түсті

Олимпиада ойындарындағы шаңғы қоссайысы: Шыңғыс Ракпаров үлкен тұғырда сынға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 17:08 Сурет: olympic.kz
Шаңғы қоссайысынан Қазақстан құрамасының өкілі Шыңғыс Рақпаров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында өнер көрсетіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 17 ақпанда отандасымыз шаңғымен үлкен тұғырдан секіру сайысында бақ сынады.

Рақпаров бұл кезеңде 88,4 ұпай жинады. Гундерсен жүйесіне сәйкес, шаңғы жарысында ол секіруден ең жоғары нәтиже көрсеткен спортшыдан 4 минут 6 секунд айырмашылықпен жарыс жолына шығады.

Аралық есепте жапониялық Риота Ямамото көш бастап тұр.

Айта кетейік, шаңғы қоссайысының екінші кезеңі бүгін, Астана уақытымен сағат 17:45-те басталады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
