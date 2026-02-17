#Референдум-2026
Спорт

Шаңғы қоссайысы: Шыңғыс Рақпаров 2026 жылғы Олимпиададағы өнерін аяқтады

Шаңғы қоссайысы: Шыңғыс Рақпаров 2026 жылғы Олимпиададағы өнерін аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 19:20 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық спортшы Шыңғыс Рақпаров шаңғы қоссайысынан Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында өнер көрсетуін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз тұғырдан секіру нәтижесі бойынша 35-орынға жайғасты. Шаңғы жарысында спортшы дәл осы орыннан, көшбасшыдан 4 минут 6 секунд айырмашылықпен жарыс жолына шықты.

Нәтижесінде Рақпаров 32-орында мәреге жетіп, жеңімпаздан 7 минут 57 секундқа артта қалды.

Норвегиялық Енс Лурос Офтебру екі дүркін Олимпиада чемпионы атанды. Австриялық Йоханнес Лампартер екінші орынға ие болды. Ал үздік үштікті финляндиялық Илькка Херола түйіндеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олимпиада ойындарындағы шаңғы қоссайысы: Шыңғыс Рақпаров үлкен тұғырда сынға түсті
17:08, Бүгін
Олимпиада ойындарындағы шаңғы қоссайысы: Шыңғыс Рақпаров үлкен тұғырда сынға түсті
2026 жылғы Олимпиададағы шаңғы жарысы: қазақстандықтар спринтте сынға түсті
18:20, 10 ақпан 2026
2026 жылғы Олимпиададағы шаңғы жарысы: қазақстандықтар спринтте сынға түсті
2026 жылғы Олимпиададағы тау шаңғысы: Александра Скороходова слалом-гигантта бақ сынады
20:01, 15 ақпан 2026
2026 жылғы Олимпиададағы тау шаңғысы: Александра Скороходова слалом-гигантта бақ сынады
