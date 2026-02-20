#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Спорт

20 ақпан күні Олимпиада ойындарында тоғыз қазақстандық бақ сынайды

20 ақпан күні Олимпиада ойындарында тоғыз қазақстандық бақ сынайды , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 10:52 Сурет: Сали Сабиров
20 ақпанда Италияда өтіп жатқан Олимпиада ойындарының жарыс жолына Қазақстан құрамасынан тоғыз спортшы шығады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық Олимпиадалық комитеттің баспасөз қызметінің мәліметінше, бүгін Италиядағы олимпиадалық ареналарда қазақстандық спортшылар спорттың үш түрі бойынша сынға түседі.

Сурет: Туризм және спорт министрлігі

19 ақпан күнгі жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте 19-орынға төмендеді. Бұл деректер Олимпиада ойындарының ресми сайтында жарияланған.

Айта кетейік, дүбірлі дода 22 ақпанға дейін жалғасады.

Бұған дейін қазақстандық шорт-трекші Денис Никиша 2026 жылғы Олимпиадада үздік ондыққа кіргенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: 21 ақпанда ел атынан кімдер өнер көрсетеді
11:36, 21 ақпан 2026
Олимпиада-2026: 21 ақпанда ел атынан кімдер өнер көрсетеді
Олимпиада ойындарында 18 ақпан күні отандастарымыз қандай нәтиже көрсетті
10:26, 19 ақпан 2026
Олимпиада ойындарында 18 ақпан күні отандастарымыз қандай нәтиже көрсетті
Қысқы Олимпиада: қазақстандықтар спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі
11:38, 08 ақпан 2026
Қысқы Олимпиада: қазақстандықтар спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джеки Чан принял чапан от Головкина после встречи с Шайдоровым на Олимпиаде
13:08, Бүгін
Джеки Чан принял чапан от Головкина после встречи с Шайдоровым на Олимпиаде
Чесноков выступил с заявлением после дебютного гола за "Хартс"
12:30, Бүгін
Чесноков выступил с заявлением после дебютного гола за "Хартс"
"Ордабасы" хочет укрепиться легионером из Камеруна
12:06, Бүгін
"Ордабасы" хочет укрепиться легионером из Камеруна
"Актобе" присматривается к капитану сборной Камеруна
11:28, Бүгін
"Актобе" присматривается к капитану сборной Камеруна
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: