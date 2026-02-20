20 ақпан күні Олимпиада ойындарында тоғыз қазақстандық бақ сынайды
Сурет: Сали Сабиров
20 ақпанда Италияда өтіп жатқан Олимпиада ойындарының жарыс жолына Қазақстан құрамасынан тоғыз спортшы шығады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық Олимпиадалық комитеттің баспасөз қызметінің мәліметінше, бүгін Италиядағы олимпиадалық ареналарда қазақстандық спортшылар спорттың үш түрі бойынша сынға түседі.
Сурет: Туризм және спорт министрлігі
19 ақпан күнгі жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте 19-орынға төмендеді. Бұл деректер Олимпиада ойындарының ресми сайтында жарияланған.
Айта кетейік, дүбірлі дода 22 ақпанға дейін жалғасады.
Бұған дейін қазақстандық шорт-трекші Денис Никиша 2026 жылғы Олимпиадада үздік ондыққа кіргенін хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript