Спорт

Олимпиада ойындарында 18 ақпан күні отандастарымыз қандай нәтиже көрсетті

Олимпиада ойындарында 18 ақпан күні отандастарымыз қандай нәтиже көрсетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 10:26 Сурет: Instagram/milanocortina2026
18 ақпанда Италияда өтіп жатқан қысқы Олимпиада ойындарында қазақстандық спортшылар шаңғы жарысы, тау шаңғысы спорты, фристайл-акробатика және шорт-трек бойынша сынға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, еркін әдіспен командалық спринттің іріктеу кезеңінде қазақстандық шаңғышылар Надежда Степашкина мен Дарья Ряжко өнер көрсетті.

Степашкина мен Ряжко 7:14.61 нәтижемен 17-орын алды. Финалға шығу үшін іріктеуде үздік 15 команданың қатарына ену қажет еді.

Ерлер арасындағы командалық спринт іріктеуінде қазақстандық шаңғышылар Әмірғали Мұратбеков пен Наиль Башмаков 6:35.34 уақыт көрсетіп, 27-орынға тұрақтады.

Әйелдер арасындағы слалом жарысында қазақстандық тау шаңғышысы Александра Скороходова алғашқы жарыстың өзінде-ақ қашықтықтан шығып қалды.

Фристайл-акробатика сайысында Аяна Жолдас 21-орын иеленді.

Шорт-тректен Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Денис Никиша 500 метр қашықтықта жетінші орын алды. Ал қазақстандық Абзал Әжғалиев ширек финалға дейін жетті.

Бұған дейін норвегиялық шаңғышы қысқы Олимпиада ойындарының 10 дүркін чемпионы атанып, тарихи рекорд орнатқанын жазғанбыз.

