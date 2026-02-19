Олимпиада ойындарында 18 ақпан күні отандастарымыз қандай нәтиже көрсетті
Sportarena.kz мәліметінше, еркін әдіспен командалық спринттің іріктеу кезеңінде қазақстандық шаңғышылар Надежда Степашкина мен Дарья Ряжко өнер көрсетті.
Степашкина мен Ряжко 7:14.61 нәтижемен 17-орын алды. Финалға шығу үшін іріктеуде үздік 15 команданың қатарына ену қажет еді.
Ерлер арасындағы командалық спринт іріктеуінде қазақстандық шаңғышылар Әмірғали Мұратбеков пен Наиль Башмаков 6:35.34 уақыт көрсетіп, 27-орынға тұрақтады.
Әйелдер арасындағы слалом жарысында қазақстандық тау шаңғышысы Александра Скороходова алғашқы жарыстың өзінде-ақ қашықтықтан шығып қалды.
Фристайл-акробатика сайысында Аяна Жолдас 21-орын иеленді.
Шорт-тректен Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Денис Никиша 500 метр қашықтықта жетінші орын алды. Ал қазақстандық Абзал Әжғалиев ширек финалға дейін жетті.
