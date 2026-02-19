#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Спорт

Қысқы Олимпиада ойындарында 19 ақпан күні кімдер өнер көрсетеді

Қысқы Олимпиада ойындарында 19 ақпан күні кімдер өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 12:12 Сурет: Туризм және спорт министрлігі
19 ақпанда Милан мен Кортина-д’Ампеццода өтіп жатқан қысқы Олимпиада-2026 ойындары шарықтау шегіне жетеді. Бұл күні жеті медаль жиынтығы сарапқа салынады. Оның ішінде ски-альпинизмнен алғашқы тарихи алтын медаль да бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан командалық жарыстар, биатлоннан алғашқы эстафеталар және шаңғы спринттері аяқталды.

Отандастарымыздың 19 ақпан күнгі жарыс кестесі:

Спорт түрі: Фристайл-акробатика (іріктеу кезеңі, ерлер)

  • Қатысушылар: Шерзод Хаширбаев, Дінмұхаммед Райымқұлов, Роман Иванов, Асылхан Асан
  • Басталу уақыты: 17:00

Спорт түрі: Мәнерлеп сырғанау, еркін бағдарлама (әйелдер)

  • Қатысушы: Софья Самоделкина
  • Басталу уақыты: 23:00

Бұған дейін Михаил Шайдоров Олимпиаданың гала-концертінде қандай образда өнер көрсететіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: 13 ақпан күні кімдер өнер көрсетеді
12:03, 13 ақпан 2026
Олимпиада-2026: 13 ақпан күні кімдер өнер көрсетеді
Қысқы Олимпиада: 15 ақпанда ел намысын кімдер қорғайды
10:00, 15 ақпан 2026
Қысқы Олимпиада: 15 ақпанда ел намысын кімдер қорғайды
Олимпиада-2026: қазақстандық спортшылар төртінші жарыс күнін қалай аяқтады
09:58, 11 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық спортшылар төртінші жарыс күнін қалай аяқтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Бүгін
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Бүгін
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
12:32, Бүгін
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: