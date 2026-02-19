Қысқы Олимпиада ойындарында 19 ақпан күні кімдер өнер көрсетеді
Сурет: Туризм және спорт министрлігі
19 ақпанда Милан мен Кортина-д’Ампеццода өтіп жатқан қысқы Олимпиада-2026 ойындары шарықтау шегіне жетеді. Бұл күні жеті медаль жиынтығы сарапқа салынады. Оның ішінде ски-альпинизмнен алғашқы тарихи алтын медаль да бар, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан командалық жарыстар, биатлоннан алғашқы эстафеталар және шаңғы спринттері аяқталды.
Отандастарымыздың 19 ақпан күнгі жарыс кестесі:
Спорт түрі: Фристайл-акробатика (іріктеу кезеңі, ерлер)
- Қатысушылар: Шерзод Хаширбаев, Дінмұхаммед Райымқұлов, Роман Иванов, Асылхан Асан
- Басталу уақыты: 17:00
Спорт түрі: Мәнерлеп сырғанау, еркін бағдарлама (әйелдер)
- Қатысушы: Софья Самоделкина
- Басталу уақыты: 23:00
Бұған дейін Михаил Шайдоров Олимпиаданың гала-концертінде қандай образда өнер көрсететіндігін жазғанбыз.
