#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Спорт

Қазақстандық үш гимнаст Германиядағы Әлем кубогы кезеңінің финалына шықты

Қазақстандық үш гимнаст Германиядағы Әлем кубогы кезеңінің финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.02.2026 16:41 Сурет: olympic.kz
Германияның Котбус қаласында спорттық гимнастикадан Әлем кубогының алғашқы кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасының үш өкілі халықаралық турнирдің финалына жолдама алды.

Ат снарядындағы жаттығуда финалдық кезеңде Нариман Құрбанов пен Зейнолла Ыдырысов өнер көрсетеді.

Құрбанов іріктеуде 14,700 ұпай жинап, бесінші орын алса, Ыдрысов 14,566 ұпаймен алтыншы сатыға жайғасты.

Еркін жаттығуда Дмитрий Патанин 13,533 ұпай жинап, сегізінші орынмен финалға шықты.

Шешуші сайыстар 21 және 22 ақпанда өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасы фристайл-акробатикадан Олимпиаданың финалында сынға түсті
17:11, Бүгін
Қазақстан құрамасы фристайл-акробатикадан Олимпиаданың финалында сынға түсті
Гимнаст Милад Карими Әлем кубогы кезеңінің финалына екінші орынмен өтті
11:26, 22 ақпан 2025
Гимнаст Милад Карими Әлем кубогы кезеңінің финалына екінші орынмен өтті
Қазақстанның үш гимнасты Бакуде өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінің финалына шықты
17:28, 06 наурыз 2025
Қазақстанның үш гимнасты Бакуде өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінің финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, кто представит Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию
19:28, Бүгін
Стало известно, кто представит Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию
Амир Омарханов выиграл турнир в Тунисе
18:58, Бүгін
Амир Омарханов выиграл турнир в Тунисе
Александр Шевченко одержал первую победу на турнире серии ATP 500
18:32, Бүгін
Александр Шевченко одержал первую победу на турнире серии ATP 500
Казахстанская конькобежка за день стала двукратной чемпионкой этапа Кубка мира
18:11, Бүгін
Казахстанская конькобежка за день стала двукратной чемпионкой этапа Кубка мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: