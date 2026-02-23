#Референдум-2026
Спорт

Шайдоров жаттығуды неліктен Қазақстанда өткізген ұнайтындығын айтып берді

Шайдоров жаттығуды неліктен Қазақстанда өткізген ұнайтындығын айтып берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 11:54 Сурет: Instagram/olympickz
2026 жылғы Олимпиада чемпионы, мәнерлеп сырғанаудан ерлер арасындағы жекелей сында топ жарған қазақстандық спортшы Михаил Шайдоров неге жаттығуды Қазақстанда өткізгенді жөн көретінін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz басылымының мәліметінше, ол Okko YouTube-арнасына берген сұхбатында Ресейдің Сочи қаласында жарысқа дайындалу өзіне әрдайым жайлы бола бермегенін айтқан. Себебі ол Қазақстанды көбірек жақсы көреді.

"Маған өз елімде болған өте ұнайды. Дайындығым да өте жақсы өтті, өйткені маған барлық жағдай жасалды. Мұз айдыны берілді, тіпті жеке киім ауыстыратын бөлмем де болды", – деді олимпиада чемпионы.

Қазіргі таңда Шайдоровтың олимпиадалық алтыны – Қазақстан құрамасының 2026 жылғы Олимпиада ойындарындағы жалғыз медалі.

Бұған дейін Дастан Сәтбаевтың алдағы маусымда жаңа нөмірде өнер көрсететіндігін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
АҚШ құрамасы араға 46 жыл салып хоккейден Олимпиада "алтынын" жеңіп алды
13:17, Бүгін
АҚШ құрамасы араға 46 жыл салып хоккейден Олимпиада "алтынын" жеңіп алды
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
14:59, 15 ақпан 2026
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
Михаил Шайдоров костюмін Олимпиада музейіне тапсырды
21:40, 20 ақпан 2026
Михаил Шайдоров костюмін Олимпиада музейіне тапсырды
