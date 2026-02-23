Шайдоров жаттығуды неліктен Қазақстанда өткізген ұнайтындығын айтып берді
Сурет: Instagram/olympickz
2026 жылғы Олимпиада чемпионы, мәнерлеп сырғанаудан ерлер арасындағы жекелей сында топ жарған қазақстандық спортшы Михаил Шайдоров неге жаттығуды Қазақстанда өткізгенді жөн көретінін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz басылымының мәліметінше, ол Okko YouTube-арнасына берген сұхбатында Ресейдің Сочи қаласында жарысқа дайындалу өзіне әрдайым жайлы бола бермегенін айтқан. Себебі ол Қазақстанды көбірек жақсы көреді.
"Маған өз елімде болған өте ұнайды. Дайындығым да өте жақсы өтті, өйткені маған барлық жағдай жасалды. Мұз айдыны берілді, тіпті жеке киім ауыстыратын бөлмем де болды", – деді олимпиада чемпионы.
Қазіргі таңда Шайдоровтың олимпиадалық алтыны – Қазақстан құрамасының 2026 жылғы Олимпиада ойындарындағы жалғыз медалі.
Бұған дейін Дастан Сәтбаевтың алдағы маусымда жаңа нөмірде өнер көрсететіндігін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript