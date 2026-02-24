#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Спорт

Софья Самоделкина: Қазақстан – менің анамның Отаны

Софья Самоделкина: Қазақстан – менің анамның Отаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 12:44 Сурет: Сали Сабиров
Италияда өткен Олимпиада ойындарының мәнерлеп сырғанау жарысына қатысқан 19 жастағы Софья Самоделкина 24 ақпанда өзінің Telegram-арнасында Қазақстанға арнап кең көлемді жазба жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшының айтуынша, оның өміріндегі жаңа кезең 2023 жылы басталған. Дәл сол жылы ол анасының Отаны – Қазақстан Республикасының атынан өнер көрсете бастаған.

"Бұл – мен үшін үлкен мәртебе әрі зор жауапкершілік. Маған сенім артты. Маған тұтас бір ел қолдау білдіріп отыр. Қазақстан Республикасына көрсеткен сенімі мен қолдауы үшін шын жүректен алғыс айтамын", – деді Софья Самоделкина.

Сурет: Сали Сабиров

Мәнерлеп сырғанаушы өзіне қолдау көрсеткен жандарға ризашылығын білдірді.

"Ең алдымен анама алғыс айтқым келеді. Табандылығы, талапшылдығы, төзімі және өзім күмәнданған сәттерде де маған сенгені үшін рахмет. Бұл – оның да Олимпиадасы", – деп атап өтті спортшы.

Сондай-ақ Самоделкина жанкүйерлеріне ерекше алғыс білдірді.

"Мен өнер көрсеткен сәтте жүректеріңіздің қалай дүрсілдегенін білемін. Қолдауларыңызды сезіндім. Хабарламаларыңыз, тулар, жылы сөздеріңіз – әрдайым менімен бірге жүретін қуат", – деді ол.

Сурет: Сали Сабиров

Бұған дейін Қазақстан конькимен жүгіруден Әлем кубогы кезеңінде 13 медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Илья Малинин Шайдоровпен бірге Қазақстанға келгісі келеді
13:57, Бүгін
Илья Малинин Шайдоровпен бірге Қазақстанға келгісі келеді
Қазақстандық Софья Самоделкина қысқы Олимпиада ойындарында қашан өнер көрсетеді
09:45, 16 ақпан 2026
Қазақстандық Софья Самоделкина қысқы Олимпиада ойындарында қашан өнер көрсетеді
Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Жапонияда өткен Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
18:27, 08 қараша 2025
Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Жапонияда өткен Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
16:54, Бүгін
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
16:33, Бүгін
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
16:11, Бүгін
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
16:07, Бүгін
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: