Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: әйелдер арасындағы жекелей жарыста ел намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
5 наурызда Контиолахтиде (Финляндия) биатлоннан Әлем кубогының кезекті кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлем кубогының кезеңі аясында алғашқы медальдар мен рейтингтік ұпайлар әйелдер арасындағы жекелей жарыста сарапқа салынады.
Қазақстан құрамасы сапынан Милана Генева, Лаура Киныбаева, Дарья Климина жарыс жолына шығады.
Жарыс Астана уақытымен 21:05-те басталады.
