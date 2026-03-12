Рыбакина мен Пегула танымал турнирдің ширек финалында кездеседі
Сурет: j48tennis
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ-та өтіп жатқан Индиан-Уэллсе турнирінің ширек финалына шықты. Келесі кезеңде ол америкалық теннисші Джессика Пегуламен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемнің үшінші ракеткасы саналатын Рыбакина 1/8 финалда Ұлыбритания өкілі Сонай Карталмен ойнады. Матчта есеп 6:4, 4:3 (30:0) болып, қазақстандық спортшы алда тұрған кезде қарсыласы жарақатына байланысты ойынды жалғастыра алмады.
Ал Рыбакинаның алдағы қарсыласы Джессика Пегула қазіргі таңда WTA рейтингінде алтыншы орында тұр.
The Final Eight 🪄🎱@MercedesBenz | #TennisParadise pic.twitter.com/hrWKO3OAer— wta (@WTA) March 12, 2026
Бұған дейін Рыбакина қарсыласы Марта Костюк жайлы пікір білдіргенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript