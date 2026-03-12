#Референдум-2026
Спорт

Рыбакина мен Пегула танымал турнирдің ширек финалында кездеседі

Рыбакина мен Пегула танымал турнирдің ширек финалында кездеседі , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 10:14 Сурет: j48tennis
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ-та өтіп жатқан Индиан-Уэллсе турнирінің ширек финалына шықты. Келесі кезеңде ол америкалық теннисші Джессика Пегуламен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемнің үшінші ракеткасы саналатын Рыбакина 1/8 финалда Ұлыбритания өкілі Сонай Карталмен ойнады. Матчта есеп 6:4, 4:3 (30:0) болып, қазақстандық спортшы алда тұрған кезде қарсыласы жарақатына байланысты ойынды жалғастыра алмады.

Ал Рыбакинаның алдағы қарсыласы Джессика Пегула қазіргі таңда WTA рейтингінде алтыншы орында тұр.

Бұған дейін Рыбакина қарсыласы Марта Костюк жайлы пікір білдіргенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
