Рыбакина Уханьдағы турнирдің ширек финалында әлемнің 1-ракеткасымен ойнайды
Қазақстанның бірінші, әлемнің тоғызыншы ракеткасы Елена Рыбакина Уханьдағы (Қытай) турнирдің ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елена 1/8 финалда Чехия теннисшісі Линда Носковамен кездесті.
Ол қарсыласын екі сетте 6:3, 6:4 есебімен жеңді.
Енді Рыбакина ширек финалда әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенкомен кездеседі.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық спортшы екінші айналымда Румыния өкілі Жаклин Кристианды жеңген еді.
