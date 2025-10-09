#Қазақстан
Спорт

Рыбакина Уханьдағы турнирдің ширек финалында әлемнің 1-ракеткасымен ойнайды

Рыбакина Уханьдағы турнирдің ширек финалында әлемнің 1-ракеткасымен ойнайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 17:06 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның бірінші, әлемнің тоғызыншы ракеткасы Елена Рыбакина Уханьдағы (Қытай) турнирдің ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елена 1/8 финалда Чехия теннисшісі Линда Носковамен кездесті.

Ол қарсыласын екі сетте 6:3, 6:4 есебімен жеңді.

Енді Рыбакина ширек финалда әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенкомен кездеседі.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық спортшы екінші айналымда Румыния өкілі Жаклин Кристианды жеңген еді.

Айдос Қали
