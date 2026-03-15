Жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева Жапониядағы Азия чемпионатында екінші орын алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы жеңіл атлетикадан Жапонияның Номи қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құрлықтық жарыстың жүлдегерлері қатарына Ясмина Тоқсанбаева енді. Ол спорттық жүрісте екінші орын алды.
Жартылай марафон қашықтығында қазақстандық спортшы екінші болып мәреге жетті. Ясмина Тоқсанбаеваның нәтижесі – 1:37:17.
Қытайлық Чжан Тин жарыс жеңімпазы атанды – 1:36:18. Ал қола медальді тағы бір Қытай спортшысы Лю Хайянь иеленді – 1:38:45.
