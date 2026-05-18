Спорт

Жеңіл атлетикадан Қытайдағы Азия чемпионатында отандық спортшы қола медаль иеленді

Жеңіл атлетика, Қытай, Азия чемпионаты, қола медаль, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 19:35 Сурет: olympic.kz
Жеңіл атлетикадан Қытайдың Чунцин қаласында өтіп жатқан секіру дисциплиналары бойынша алғашқы Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы жүлдеге қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама сапынан Елизавета Матвеева медаль жеңіп алды. Ол биіктікке секіру сайысында үшінші орынға ие болды, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі.

Қазақстандық спортшы үздік мүмкіндігінде 180 сантиметр нәтижесін көрсетті.

Өзбекстандық Барнохон Сайфуллаева 183 см нәтижесімен жеңімпаз атанды. Күміс жүлдені қытайлық Цзявэнь Лу иеленді - 180 см. Ал Гонконг өкілі Чун Вай Я да 180 см көрсеткішпен қола медальға қол жеткізді.

Бұған дейін триатлоннан Қытайдағы Азия кубогында Қазақстан намысын төрт спортшы қорғайтыны белгілі болған.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
