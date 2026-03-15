#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Спорт

Рыбакина Индиан-Уэллс турнирінің финалында жеңіліп қалды

Рыбакина Индиан-Уэллс турнирінің финалында жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 01:41 Сурет: instagram.com/wta
Қазақстанның бірінші, әлемнің үшінші ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ-тың Индиан-Уэллс қаласында өткен WTA 1000 турнирінің финалында жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елена Рыбакина үш сетке созылған финалда Арина Соболенкодан 6:3, 3:6, 6:7 есебімен жеңілді.

Айта кетейік, 2023 жылы Елена Indian Wells Open турнирінің чемпионы атанған еді.

Биылғы жарыста Елена Рыбакина Хейли Баптистті (43-орын), Марта Костюкті (28-орын), Сонай Карталды (54-орын), Джессика Пегуланы (5-орын) және Элина Свитолинаны (9-орын) жеңді.

Ал Арина Соболенко Индиан-Уэллсте алғашқы рет чемпион атанып отыр. Бұған дейін Беларусь теннисшісі финалда екі рет ойнағанымен, екеуінде де жеңіліп қалған. 2023 жылы Елена Рыбакинаға, ал 2025 жылы ресейлік Мирра Андрееваға есе жіберді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: