Спорт

Бейбітшілік. Достық. Теннис: Соболенко Рыбакина туралы пікір білдірді

Бейбітшілік. Достық. Теннис: Соболенко Рыбакина туралы пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 10:25 Сурет: j48tennis
Индиан-Уэллс турнирінің финалы аяқталғаннан кейін әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенко қазақстандық теннисші Елена Рыбакина туралы ойын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында Соболенкоға ойын туралы және қазақстандық спортшының корт сыртындағы мінезі жайлы сұрақ қойылды.

"Ол өте мейірімді! Меніңше, ол турдағы ең жылы жүректі қыздардың бірі. Біз турнирлерде көптен бері ойнап жүрміз және бір-бірімізге қарсы көптеген матч өткіздік. Шынымды айтсам, мен әрқашан осы ойындардан ләззат аламын. Тіпті оған бірнеше рет, оның ішінде өте ауыр матчтарда жеңіліп қалсам да, бұл қарсыластық маған ұнайды. Біздің финалдарымыз әрдайым шоуға айналады - жоғары деңгейдегі тамаша теннис және нағыз тартыс болады. Мұндай матчтарды жанкүйерлерге тамашалау қызық. Сонымен қатар бұл менің теннисші ретінде дамуыма көмектеседі. Сондықтан біздің қарсыластық маған ұнайды. Ол маған адам ретінде де, ойыншы ретінде де ұнайды. Осындай тартысты кездесулерден әрдайым ләззат аламын. Енді осы сәттен бастап тек мен жеңе беремін деп үміттенемін", — деді Арина Соболенко.

Айта кетейік, қос теннисші жақын күндері Miami Open турнирінде қайта кездесуі мүмкін. Олар бір турнирлік торға түскен, сондықтан жартылай финалда жолдары түйісуі ықтимал.

Майамидегі жарыста Соболенко чемпиондық атағын қорғайды. Ал жоғары рейтингіне байланысты Рыбакина алғашқы айналымды өткізеді. Екінші кезеңде ол Джанис Тьен мен Юлия Путинцева арасындағы матчтың жеңімпазымен ойнайды.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
