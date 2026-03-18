София Самоделкина әлемдегі ең үздік мәнерлеп сырғанаушыларды анықтайтын дауыс беруге қатысуда
Дауыс беру 17 наурызда Rocerscating сайтында басталды. Оған әлемнің кез келген елінен жанкүйерлер қатыса алады. Платформа мәліметінше, пайдаланушылар бірнеше санат бойынша өз фавориттерін таңдай алады: жекелей сырғанау, жұптық бағдарлама және мұздағы би.
Дауыс беруге мәнерлеп сырғанаудан әлемдік деңгейдегі танымал спортшылармен қатар, осы маусымда жарқырап көзге түскен жас әрі болашағы зор спортшылар да енгізілген.
Сурет: rockerskating
Ұйымдастырушылардың айтуынша, жобаның басты мақсаты – жанкүйерлердің қызығушылығын арттыру және оларға өз кумирлерін тікелей қолдауға мүмкіндік беру.
Дауыс беру үшін сайтта тіркеліп, электронды пошта мекенжайын көрсету қажет. Көрсетілген поштаға парақшаны растау үшін арнайы сілтеме жіберіледі.
Бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Прагада (Чехия) өтетін әлем чемпионатында екі қазақстандық спортшы өнер көрсететіндігін жазғанбыз.