Спорт

Мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина әлем чемпионатындағы өнерін аяқтады

Мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина әлем чемпионатындағы өнерін аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.03.2026 09:42 Сурет: olympic.kz
Мәнерлеп сырғанаудан Прагада (Чехия) өтіп жатқан әлем чемпионаты аясында әйелдер арасында жарыс аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан атынан Софья Самоделкина өнер көрсетті. Қысқа бағдарламадан кейін ол 12-орында тұрған еді.

Еркін бағдарламадағы өнері үшін мәнерлеп сырғанаушы төрешілерден 120.58 ұпай алды. Жалпы есепте 187.53 ұпай жинап, әлем чемпионатын 12-орынмен аяқтады.

Алтын медальді жапониялық Каори Сакамото иеленді – 238.28 ұпай. Ол әлем чемпионатында төртінші рет жеңімпаз атанды.

Тағы бір жапониялық Моне Чиба (Жапония) екінші орын алды – 228.47 ұпай. Ал үздік үштікті бельгиялық Нина Пинцарроне түйіндеді – 215.20 ұпай.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Виктор Друзин әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінің қола жүлдегері атанды
10:43, Бүгін
Виктор Друзин әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінің қола жүлдегері атанды
Азиада-2025: мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина қысқа бағдарламада төртінші орын алды
19:27, 12 ақпан 2025
Азиада-2025: мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина қысқа бағдарламада төртінші орын алды
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы жеке рекордын жаңартып, Олимпиадада үздік ондыққа енді
17:10, 20 ақпан 2026
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы жеке рекордын жаңартып, Олимпиадада үздік ондыққа енді
Без Усика: Дмитрий Бивол может провести бой за титул в России
14:29, Бүгін
Без Усика: Дмитрий Бивол может провести бой за титул в России
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
13:47, Бүгін
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
12:59, Бүгін
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
12:23, Бүгін
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
