Спорт

Алматы мен Қарағанды үстел теннисінен Қазақстан чемпионатындағы командалық жарыста жеңіске жетті

Алматы мен Қарағанды үстел теннисінен Қазақстан чемпионатындағы командалық жарыста жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 19:26 Сурет: olympic.kz
Алматыда үстел теннисінен Қазақстан чемпионаты аясында командалық жарыстар аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерлер арасында Алматы қаласының командасы жеңіске жетті. Құрама сапында Дастан және Айдос Кенжіғұловтар, Санжар Жұбанов, Абдулла Мамай, Нұрдәулет Нұғай өнер көрсетті.

Қарағанды облысының командасы екінші орын алды. Құрама сапында Алан Құрманғалиев, Владислав Захаров, Әмір Торғайбеков, Зиетжон Нурматов, Асылхан Мағзұмбеков болды.

Үшінші орынға Шымкент қаласы (Ырысбек Артықметов, Бақдәулет Әкімәлі, Бекұлан Жамал, Сарвар Ирисалиев, Нұрислам Қасым) мен Шығыс Қазақстан облысының командасы (Денис Жолудев, Сергей Коновалов, Сағантай Құрмамбаев, Темірлан Жиенбаев, Данянь Ши) ие болды.

Әйелдер арасындағы жарыста Қарағанды облысының командасы топ жарды. Алтын медальді Зәуреш Ақашева, Жанерке Көшкімбаева, Альбина Жақсылықова, Дарья Фу және Мария Лукьянова жеңіп алды.

Екінші орын Алматы қаласының командасына бұйырды. Команда құрамында Сарвиноз Миркадирова, Әнел Бақыт, Гүзел Торшаева, Екатерина Пюрко, Айназ Әділгерей бар.

Үшінші орынды Түркістан облысы (Шахзода Ахмадалиева, Назым Серікбай, Ноила Ханиязова, Мафтуна Ханиязова, Шахруза Шафкатова) мен Шығыс Қазақстан облысының командасы (Наталья Шумилова, Арай Әшкеева, Камилла Телегенова, Аққу Темірханова, Нұрчая Нұрман) иеленді.

Айдос Қали
Қазақстанда бірқатар стоматологиялық клиниканың қызметі тоқтатылды
