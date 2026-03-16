Спорт

Үстел теннисінен ел құрамасының көшбасшылары Қазақстан чемпионатында өнер көрсетеді

Үстел теннисінен ел құрамасының көшбасшылары Қазақстан чемпионатында өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 19:20 Сурет: olympic.kz
16 наурызда Алматыда үстел теннисінен Қазақстан чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Республикалық турнирге еліміздің әр өңірінен келген спортшылар, соның ішінде ұлттық құраманың көшбасшылары қатысады.

Атап айтқанда, Қазақстан чемпионатында Кирилл Герасименко, Алан Құрманғалиев, Зәуреш Ақашева, Сарвиноз Миркадирова, Айдос Кенжіғұлов, Санжар Жұбанов, Әнел Бақыт, Жанерке Көшкімбаева, Ескендір Харки, Альбина Жақсылықова, Ангелина Романовская және басқа да спортшылар өнер көрсетеді.

Жарыс барысында командалық, жекелей, жұптық және аралас жұптар санаттарында медальдар сарапқа салынады.

Турнир 22 наурызда аяқталады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 17 наурызда жаңбыр, тұман және шаңды дауыл болады
19:35, Бүгін
Қазақстанда 17 наурызда жаңбыр, тұман және шаңды дауыл болады
Үстел теннисінен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
22:46, 25 қыркүйек 2025
Үстел теннисінен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Түркияда өтетін турнирде бақ сынайды
21:45, 16 қыркүйек 2025
Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Түркияда өтетін турнирде бақ сынайды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер "Алтая" разобрал сенсационную ничью с "Елимаем" в КПЛ
20:21, Бүгін
Главный тренер "Алтая" разобрал сенсационную ничью с "Елимаем" в КПЛ
Дисквалифицированному боксёру из Казахстана дали новый бой после избиения соперника из Узбекистана
20:12, Бүгін
Дисквалифицированному боксёру из Казахстана дали новый бой после избиения соперника из Узбекистана
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
19:53, Бүгін
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
19:40, Бүгін
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
