Қазақстандық гимнастар Грекиядағы халықаралық турнирде өнер көрсетеді
20-22 наурызда Афинада (Грекия) көркем гимнастикадан Aphrodite Cup халықаралық турнирі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Федерация баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстан турнирде жекелей және топтық жаттығулар бойынша өнер көрсетеді.
Жекелей жаттығулар
- Айым Мейіржанова
- Дария Күшербаева
- Ақмарал Ерекешева
- Айғаным Рысбек
- Линара Жайлауова
- Анна Рубцова
- Анель Динишева
Топтық жаттығулар
- Жасмин Жүнісбаева
- Аида Хәкімжанова
- Кристина Чепульская
- Мадина Мырзабай
- Айзере Кеңес
- Айзере Нұрмағамбетова
