#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

Могулшы Юлия Феклистова жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында 11-орынға ие болды

Могулшы Юлия Феклистова жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында 11-орынға ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 22:49 Сурет: olympic.kz
Айролода (Швейцария) жасөспірімдер арасында фристайлдан әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Чемпионаттың бірінші күні жекелей могул бойынша өткен жарыстың жеңімпаздары анықталды.

Қазақстан құрамасының сапында үздік нәтижені Юлия Феклистова көрсетті. Отандасымыз 11-орынға тұрақтады.

Юлия Мокина 30, ал Валерия Воловикова 33-орындарды иеленді.

Ерлер арасында Денис Раструба 29, Ильнар Ибрагимов 32, Алексей Дегтярев 34, Даниил Коротков 35, Дмитрий Пятаков 48-орынға шықты.

Сонымен қатар 20 наурызда фристайл-акробатикадан жекелей сайыс өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: