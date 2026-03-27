Қазақстандық ММА спортшысы Таиландта жол апатына түсті
Қазақстандық ММА спортшысы Артем Резников жаттығу жиыны кезінде Таиландтың Пхукет аралында жол-көлік оқиғасына ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sports24.kz басылымына берген сұхбатында спортшы Банг Тао ауданында болған оқиғаның мән-жайын айтып, жергілікті полицияның қызық шешімімен бөлісті.
Резниковтың айтуынша, апат түзу жолда болған. Ол мотоциклмен басқа көлікті басып озбақ болған сәтте, алдыңғы көлік кенеттен бұрылған.
Оқиға қауіпті болғанына қарамастан, спортшы тек жеңіл жарақат алып, бірнеше сызатпен ғана шектелген.
"Мен мотоциклмен басып озуға шықтым, сол кезде көлік күрт оңға бұрылды. Тіпті күтпедім – ол жерде қиылыс та жоқ, түзу жол еді. Тай полициясының айтуынша, екеуміз де кінәліміз: жүргізуші мен басып озу кезінде маневр жасаған, ал мен ол жерде басып озбауым керек екен – сары тұтас сызық бар дейді. Мен оларға: "Ондай сызық жоқ қой" дедім. Полицейлер: "Бұрын болған, тек өшіп кеткен" деді. Соңында әркім өз көлігін өзі жөндесін деген шешім шығарды. Жүргізушімен жеке сөйлескен жоқпыз", – деді Резников.
Айта кетейік, 34 жастағы Артем Резников Absolute Championship Akhmat (ACA) промоушенінде өнер көрсетеді. Ақпан айында жеңіл салмақтағы рейтингте сегізінші орында тұрған ол Юсуп-Хаджи Зубариевке төрешілердің бірауыздан шығарған шешімімен (29:28, 29:27, 29:27) жеңіліп қалған.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript