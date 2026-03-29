Қазақстан Астанада өткен семсерлесуден Әлем кубогында жартылай финалға шықты
Сурет: olympic.kz
Қазақстанның ерлер құрамасы шпагамен семсерлесуден Астанадағы Әлем кубогының жартылай финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ширек финалда біздің құрама АҚШ командасынан 45:40 есебімен басым түсті.
Турнир барысында Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Никита Жулинский және Александр Федотов Австралияны (45:35) және Польшаны (42:41) жеңді.
Жартылай финалда Қазақстан Франция құрамасымен кездеседі.
Еске салайық, бұған дейін Руслан Құрбанов Астанада өткен Әлем кубогында күміс жүлде жеңіп алғанын хабарлаған едік.
Оқи отырыңыз
