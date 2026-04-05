Гимнаст Ақмарал Ерекешева Франциядағы Гран-приде қола медаль жеңіп алды
Францияның Тье қаласында көркем гимнастикадан Гран-при санатындағы халықаралық турнир басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс кезінде қазақстандық Ақмарал Ерекешева тұғырдың үшінші сатысына көтерілді.
Спортшы жекелей көпсайыста жалпы 106,900 ұпай жинап, қола жүлдеге ие болды.
Бірінші орынды 112,200 ұпаймен беларусьтік Алина Горносько жеңіп алды. Ал екінші орын ресейлік Мария Борисоваға (110,350) бұйырды.
