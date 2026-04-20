Спорт

Бакудегі сенсация: қазақстандық спортшы Әлем кубогында қола медаль жеңіп алды

Бакудегі сенсация: қазақстандық спортшы Әлем кубогында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 20:57 Сурет: Астана әкімдігі
Көркем гимнастикадан Әзербайжан астанасы Баку қаласында өткен әлем кубогының 3-кезеңінде ел намысын қорғаған Ақмарал Ерекешева жүлдегерлер қатарынан көрінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы Ақмарал Ерекешева алғаш рет ересектер деңгейіндегі ірі халықаралық жарысқа қатысып, таспа жаттығуында 27.000 ұпай жинап, қола медаль иеленді.

Жарыс қорытындысы бойынша:

  • 1-орын: Дарья Варфоломеева (Германия, Париж Олимпиадасының чемпионы) – 28.800 ұпай;
  • 2-орын: София Раффаэли (Италия, Париж Олимпиадасының қола жүлдегері) – 28.500 ұпай;
  • 3-орын: Ақмарал Ерекешева (Қазақстан) – 27.000 ұпай.

Ақмарал Ерекешева жарыс барысында Азия ойындарының чемпионы Тахмина Икромова (Өзбекстан), әлем чемпионатының жүлдегері Таисия Онорийчук (Украина) және Болгария өкілі Стилияна Николованы артта қалдырды.

Сондай-ақ жерлесіміз көпсайыс нәтижесінде үздік ондыққа енді.

Бұған дейін Қазақстан хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында екінші жеңісіне қол жеткізгенін жазғанбыз.

Қазақстан көркем гимнастикадан Ташкенттегі Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
14:01, 12 сәуір 2026
Қазақстан көркем гимнастикадан Ташкенттегі Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Милад Карими көркем гимнастикадан әлем кубогында күміс медаль жеңіп алды
13:56, 08 наурыз 2025
Милад Карими көркем гимнастикадан әлем кубогында күміс медаль жеңіп алды
Қазақстан батуттағы гимнастикадан Әлем кубогының екінші кезеңінде медаль жеңіп алды
18:10, 07 сәуір 2025
Қазақстан батуттағы гимнастикадан Әлем кубогының екінші кезеңінде медаль жеңіп алды
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
22:40, Бүгін
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
22:10, Бүгін
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
21:40, Бүгін
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
21:15, Бүгін
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
