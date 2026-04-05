#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

Бибісара Асаубаева Кипрдегі турнирде қатарынан екі рет жеңілді

Бибісара Асаубаева Кипрдегі турнирде қатарынан екі рет жеңілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.04.2026 11:43 Сурет: Instagram/fide_chess
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Кипрде өтіп жатқан турнирде қатарынан екінші рет жеңіліс тапты. Алтыншы турда 22 жастағы қазақстандық спортшы үндістандық Дивья Дешмухқа есе жіберді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz-тің жазуынша, қазақстандық шахматшы жарыста қатарынан екінші жеңілісіне ұшырап отыр. Бір күн бұрын ол ресейлік Екатерина Лагнодан жеңілген еді.

Алты тур қорытындысы бойынша Асаубаеваның еншісінде бір жеңіс, үш тең ойын және екі жеңіліс бар – 2,5 ұпай. Ол қытайлық Тань Чжунъимен бірге 7-8-орындарды бөлісіп тұр.

Көш басына украиналық Анна Музычук шықты. Ол Чжу Цзиньэрді жеңіп, төрт ұпай жинады. 5 сәуір күні Музычук Асаубаевамен кездеседі.

Турнир айналмалы жүйе бойынша өтіп жатыр, оған сегіз шахматшы қатысады: әрқайсысы әр қарсыласымен екі партиядан өткізеді. Жеңімпаз қазіргі әлем чемпионы Цзюй Вэньцзюньмен әлемдік тәж үшін ойнайды.

Айдос Қали
Бокстан Азия чемпионаты: Сабыржан Аққалықов ширек финалда жеңіске жетті
Бокстан Азия чемпионаты: Сабыржан Аққалықов ширек финалда жеңіске жетті
Бибісара Асаубаева Үміткерлер турнирінің екінші партиясында да қарсыласымен тең түсті
Бибісара Асаубаева Үміткерлер турнирінің екінші партиясында да қарсыласымен тең түсті
Асаубаева Кипр Гран-приінде қатарынан екінші рет жеңіске жетті
Асаубаева Кипр Гран-приінде қатарынан екінші рет жеңіске жетті
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
