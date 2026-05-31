Бибісара Асаубаева Норвегиядағы жарыста екінші орынға сырғыды
Норвегияда демалыс күнінен кейін беделді Norway Chess шахмат турнирі қайта жалғасты. Төртінші турда қазақстандық гроссмейстер Бибісара Асаубаева Қытайдың әлем чемпионы Цзюй Вэньцзюньмен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, классикалық форматтағы негізгі партия тең аяқталды. Алайда "армагеддон" мини-матчында Асаубаева басым түсіп, жалпы есепке 1,5 ұпай қосты.
Бесінші турда қазақстандық шахматшы украиналық Анна Музычукке қарсы ойнады. Бұл жолы да классикалық партия тең нәтижемен аяқталды, бірақ армагеддондағы тай-брейкте қарсыласы жеңіске жетті.
Турнир регламентіне сәйкес, Музычук 1,5 ұпай еншілесе, Асаубаева осы ойын күнінде 1 ұпаймен шектелді. Соның салдарынан қазақстандық шахматшы турнир кестесінде екінші орынға түсіп, көшбасшылықты үндістандық Дивья Дешмухқа беріп қойды.
Қазіргі уақытта Асаубаева жаңа көшбасшыдан небәрі жарты ұпайға қалып келеді және турнирде жалпы жеңіске жетуге әлі де мүмкіндігі бар.
