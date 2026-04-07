#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Спорт

Бокстан Азия чемпионаты: Сағындық Тоғамбай қола жүлдегер атанды

Бокстан Азия чемпионаты: Сағындық Тоғамбай қола жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 17:52 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтіп жатқан бокстан Азия чемпионатының жартылай финалдағы өнерін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрамадан финал жолдамасы үшін соңғы болып Сағындық Тоғамбай (90 келіге дейін) шаршы алаңға шықты.

Жартылай финалдағы қарсыласы өзбекстандық Халимжон Мамасолиев болды. Алғашқы раундта екі боксшы да шабуылда көзге түсті. Алайда бұл үшминуттықта Тоғамбай 4:1 есебімен басым түсті.

Екінші раундта Мамасолиев есепті теңестірді. Нәтижесінде төрешілер жеңісті 4:1 есебімен Өзбекстан боксшысына берді. Осылайша, Тоғамбай турнирді қола жүлдемен аяқтады.

Айта кетейік, жартылай финал қорытындысы бойынша сегіз қазақстандық боксшы финалға жолдама алды. Алтын медаль үшін Бақыт Сейдіш (70 келіге дейін), Дина Исламбекова (80 келіден жоғары), Надежда Рябец (80 келіге дейін), Оразбек Асылқұлов (60 келіге дейін), Төрехан Сабырхан (70 келіге дейін), Сабыржан Аққалықов (75 келіге дейін), Нұрбек Оралбай (85 келіге дейін) және Айбек Оралбай (90 келіден жоғары) жұдырықтасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: