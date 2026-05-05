Спорт

6 мамыр күні Қызылордада "Қайрат" пен "Қайсар" құрамалары кездеседі

Футбол , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 11:54
Қазақстан чемпионатының 2026 жылғы маусымының 20-туры аясында алматылық "Қайрат" қызылордалық құрамамен ойнайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Матч "Қайсар Аренада" өтеді және 19:00-де басталады. "Сары-қара" жанкүйерлері әлеуметтік желідегі парақшасында ойыншыларға демалуға уақыт аз беріліп жатқанына шағымданды.

Сурет: Telegram/FC Kairat Almaty

Ал алаң иелері алдағы ойынға барлық билеттердің сатылып кеткенін айтып, 6 мамыр кешінде өздерін қолдайтын жанкүйерлерге алдын ала алғыс білдірді.

Сурет: Instagram/fckaysar_official

"Алдағы "Қайсар" – "Қайрат" матчының ұйымдастырушыларына өтініш: стадиондағы тәртіпке назар аударыңыздар. Трибуналарда нағыз футбол атмосферасын көргіміз келеді, жәрмеңке емес. Өткен матчта толық ретсіздік болды: үздіксіз шу, айқай және футболға не үшін келгенін түсінбейтін адамдар. Стадион – сән көрсететін орын да, жай серуендейтін жер де емес. Ұйымдастырушылар, бақылау қайда? Кіру жүйесін реттеп, орындарда тәртіп орнатыңыздар! Біз футбол көріп, атмосферадан ләззат алу үшін келеміз", – деді "Қайсар" жанкүйері.

Клуб жанкүйерлері бұл үндеуге қолдау білдірді.

Бір жағынан, қызылордалықтар матч кезіндегі тәртіпті талап етсе, енді біреулері "Қайрат" негізгі құрамдағы ойыншыларын ала келе ме деген сұрақ қойып отыр.

Бұған дейін әлемдік теннис элитасы "Ролан Гаррос-2026" турниріндегі жүлде қоры бойынша шағым білдіргенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
