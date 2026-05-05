6 мамыр күні Қызылордада "Қайрат" пен "Қайсар" құрамалары кездеседі
Сурет: Instagram/fckaysar_official
Қазақстан чемпионатының 2026 жылғы маусымының 20-туры аясында алматылық "Қайрат" қызылордалық құрамамен ойнайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Матч "Қайсар Аренада" өтеді және 19:00-де басталады. "Сары-қара" жанкүйерлері әлеуметтік желідегі парақшасында ойыншыларға демалуға уақыт аз беріліп жатқанына шағымданды.
Ал алаң иелері алдағы ойынға барлық билеттердің сатылып кеткенін айтып, 6 мамыр кешінде өздерін қолдайтын жанкүйерлерге алдын ала алғыс білдірді.
"Алдағы "Қайсар" – "Қайрат" матчының ұйымдастырушыларына өтініш: стадиондағы тәртіпке назар аударыңыздар. Трибуналарда нағыз футбол атмосферасын көргіміз келеді, жәрмеңке емес. Өткен матчта толық ретсіздік болды: үздіксіз шу, айқай және футболға не үшін келгенін түсінбейтін адамдар. Стадион – сән көрсететін орын да, жай серуендейтін жер де емес. Ұйымдастырушылар, бақылау қайда? Кіру жүйесін реттеп, орындарда тәртіп орнатыңыздар! Біз футбол көріп, атмосферадан ләззат алу үшін келеміз", – деді "Қайсар" жанкүйері.
Клуб жанкүйерлері бұл үндеуге қолдау білдірді.
Бір жағынан, қызылордалықтар матч кезіндегі тәртіпті талап етсе, енді біреулері "Қайрат" негізгі құрамдағы ойыншыларын ала келе ме деген сұрақ қойып отыр.
