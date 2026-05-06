Спорт

Ташкентте өтіп жатқан Азия чемпионатында отандық боксшы бірінші раундта-ақ жеңіске жетті

Бокс, Ташкент, техникалық нокаут, Нұрислам Бақтыбаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 18:30 Сурет: ҚБФ
Ташкентте 15 жасқа дейінгілер арасындағы Азия чемпионатының 1/4 финалында отандық боксшы Нұрислам Бақтыбаев 55 келіге дейінгі салмақта ирандық Пархамом Мишаманмен қолға түйістірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, жекпе-жек бірінші раундта-ақ техникалық нокаутпен аяқталды. Осылайша жерлесіміз алғашқы раундта-ақ жекпе-жекті жылдам аяқтады.

Ташкенттегі бұл құрлықтық біріншілік соңғы жылдардағы өте ауқымды біріншіліктердің біріне айналды. Оған Азияның 21 елінен 460-тан астам жас боксшылар қатысуда.

Бұл Азия чемпионаты World Boxing-тің азиялық "еншілесі" Asian Boxing қолдауымен өтуде.

