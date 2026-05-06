Ташкентте өтіп жатқан Азия чемпионатында отандық боксшы бірінші раундта-ақ жеңіске жетті
Сурет: ҚБФ
Ташкентте 15 жасқа дейінгілер арасындағы Азия чемпионатының 1/4 финалында отандық боксшы Нұрислам Бақтыбаев 55 келіге дейінгі салмақта ирандық Пархамом Мишаманмен қолға түйістірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, жекпе-жек бірінші раундта-ақ техникалық нокаутпен аяқталды. Осылайша жерлесіміз алғашқы раундта-ақ жекпе-жекті жылдам аяқтады.
Ташкенттегі бұл құрлықтық біріншілік соңғы жылдардағы өте ауқымды біріншіліктердің біріне айналды. Оған Азияның 21 елінен 460-тан астам жас боксшылар қатысуда.
Бұл Азия чемпионаты World Boxing-тің азиялық "еншілесі" Asian Boxing қолдауымен өтуде.
