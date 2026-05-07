Хоккейден Қазақстан Украина құрамасының алдын орап, элиталы дивизонға жолдама ұтып алды
Қазақстан құрамасы Всеволод Логвиннің қақпаға дәл соққан шайбасынан кейін бірінші кезеңде-ақ алға суырылып шықты. Алайда, екінші таймның басында қарсыластар есе қайтара білді.
Біраз уақыттан кейін біздің хоккейшілер тағы да алға суырылып шықты: Кирилл Ляпунов пен Роман Старченко гол соқты.
Осыдан кейін Талғат Жайлауовтың командасы босаңсып, қатаң жазаға ұшырады. Украиндықтар біздің қақпашымыз Никита Бояркиннің үш рет осал тұсын ұтымды пайдалана білді.
Бірақ Батырлан Мұратов әріптестеріне мүмкіндік беріп, тепе-теңдікті қалпына келтірді. Есеп: 4:4. Матчтың тағдыры алдымен овертаймда, содан кейін буллиттер сериясында шешілді. Мұратовтың шеберлігі мен Бояркиннің сенімді ойынының арқасында Қазақстан құрамасы жеңіске қол жеткізді (5:4).
Осы жетістіктің арқасында біздің хоккейшілер 2026 жылғы Әлем чемпионатының бірінші дивизионында мерзімінен бұрын бірінші орынды иеленді. Бұл оларға 2027 жылы элиталық дивизионға оралуға мүмкіндік береді.
Енді аталған турнир аясында Қазақстан құрамасы Францияға қарсы соңғы кездесуді өткізеді. Ол 8 мамырға жоспарланған.