Дзюдошы Ғалия Тынбаева Испаниядағы ірі халықаралық турнирде бақ сынайды
Халықаралық дзюдо федерациясының мәліметіне сәйкес, ұлттық құрама сапына 16 спортшы енді. Олардың қатарында Астанада өткен Grand Slam турнирінің жеңімпазы, Азия чемпионатының екі дүркін қола жүлдегері Ғалия Тынбаева да бар. Ол 2025 жылдан бері алғаш рет татамиге оралмақ.
Ерлер
60 келіге дейін: Айдар Қарғұлов, Асылхан Зинуллин, Нұрдәулет Мейрамбеков66 келіге дейін: Мейірбек Байзақов, Ақжігіт Насыр, Нұрмұхамед Ботабай73 келіге дейін: Бақытжан Әбдірахманов, Дастан Шаяхметов81 келіге дейін: Айғали Қалдыбек100 келіге дейін: Әділет Сапарғалиев100 келіден жоғары: Мәди Еділбаев
Әйелдер
48 келіге дейін: Ғалия Тынбаева, Зарина Хуснадин57 келіге дейін: Ботагөз Әділханова, Іңкәр Төлепбергенова63 келіге дейін: Ханзада Қайратова
Турнир 16-17 мамыр күндері өтеді.