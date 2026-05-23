#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Самирхон Абабакиров таеквондодан Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болды

Самирхон Абабакиров таеквондодан Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 12:45 Сурет: olympic.kz
Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында таеквондодан Азия чемпионаты жалғасуда. Кезекті жарыс күнінде Қазақстан құрамасының өкілі Самирхон Абабакиров жүлдегерлер қатарынан көрінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрлықтық додада Абабакиров 63 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғады.

Ол жарыстың жартылай финалына дейін жетіп, ирандық Махди Хаджимусаимен кездесті.

Финал жолдамасы сарапқа салынған кездесуде Хаджимусаи 2:0 есебімен жеңіске жетті. Осылайша, Самирхон Абабакиров Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды.

Айта кетейік, бұған дейін Еркебұлан Еңсегенов (54 келіге дейін), Назым Махмұтова (73 келіге дейін) және Эльдар Бірімбай (74 келіге дейін) да Азия чемпионатының қола медалін жеңіп алған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Таеквондошы Эльдар Бірімбай Моңғолиядағы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
14:13, Бүгін
Таеквондошы Эльдар Бірімбай Моңғолиядағы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Таеквондодан Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
19:33, 14 мамыр 2026
Таеквондодан Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
Қазақстандық боксшы Моңғолиядағы додада көзге түсті
09:36, 03 сәуір 2026
Қазақстандық боксшы Моңғолиядағы додада көзге түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
15:04, Бүгін
Илия Топурия может подраться с Конором Макгрегором
Зейнеп Баянова
14:04, Бүгін
Казахстанская Федерация борьбы простила Баянову за неявку на награждение в Кубке РК
Федерация тяжёлой атлетики РК поделилась важной новостью
13:52, Бүгін
В Семее прошёл форум о безопасности детей с участием Федерации тяжёлой атлетики РК
Сборная Казахстана по волейболу
13:10, Бүгін
Сборная Казахстана с разгрома стартовала на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: