Спорт

Таеквондодан Азия чемпионаты: Назым Махмұтова қола жүлдегер атанды

Таеквондодан Азия чемпионаты: Назым Махмұтова қола жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 14:56
Қазақстандық спортшы Назым Махмұтова таеквондодан Ұлан-Батырда (Моңғолия) өтіп жатқан Азия чемпионатында қола медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 73 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалына дейін жетті.

Назым бұл кезеңде Қытай өкілі Сун Цземен кездесті. Жекпе-жектің қорытындысы бойынша қытайлық таеквондошы 2:1 есебімен жеңіске жетті.

Айта кетейік, бұған дейін Еркебұлан Еңсегенов (54 келіге дейін), Эльдар Бірімбай (74 келіге дейін) қола медаль алған еді.

Айдос Қали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
