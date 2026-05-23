#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

"Қайрат" пен "Қайсар" ҚПЛ-2026 матчында жеңімпазды анықтай алмады

&quot;Қайрат&quot; пен &quot;Қайсар&quot; ҚПЛ-2026 матчында жеңімпазды анықтай алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 20:45 Сурет: "Қайрат" ФК
Қазақстан Премьер-лигасының 11-туры аясында кейінгі бір айда бір-бірімен үш рет кездескен "Қайрат" пен "Қайсар" командалары бүгін Орталық стадионда тағы да жолықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ел чемпионы өз алаңында жанкүйерлер қолдауына қарамастан, қызылордалық ұжымды жеңе алмады. Қонақтар қорғанысқа басымдық беріп, матчты голсыз тең нәтижемен аяқтады — 0:0.

Осы кездесуден кейін де алматылық клуб турнир кестесінің көшін жалғастырып келеді. Команданың еншісінде 26 ұпай бар.

Бұған дейін Рафаэль Уразбахтин жаттықтыратын ұжым Қазақстан кубогында "дала қасқырларына" есе жіберсе, кейін ҚПЛ-2026 аясындағы кейінге шегерілген матчта оларды жеңген болатын.

ҚПЛ-2026-ның 11-туры 22 мамырда басталды. Сол күні өткен кездесулердің нәтижелері:

  • "Алтай" – "Оқжетпес" – 0:1
  • "Астана" – "Ұлытау" – 3:0
  • "Каспий" – "Ертіс" – 2:2

Бүгін сондай-ақ "Жетісу" мен "Атырау" Талдықорғанда бір-бірінің қақпасынан саңылау таба алмады. Ал "Елімай" өз алаңында "Жеңіс" клубын 2:1 есебімен жеңді.

Қазір 11-турдың соңғы алдындағы матчы өтіп жатыр: "Ақтөбе" өз алаңында "Қызылжар" командасын қабылдауда. Әзірше есеп ашылған жоқ — 0:0.

Ал турдың соңғы ойыны Қостанайда өтеді. Онда "Тобыл" мен "Ордабасы" кездеседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Футбол
11:54, 05 мамыр 2026
6 мамыр күні Қызылордада "Қайрат" пен "Қайсар" құрамалары кездеседі
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат
10:11, 23 қыркүйек 2025
"Қайрат" – "Реал" матчы: билет бағалары мен сатылым басталатын күн белгілі болды
Мбаппе “Қайрат” қақпасына екінші голды соғып, дубль жасады
22:55, 30 қыркүйек 2025
Мбаппе "Қайрат" қақпасына екінші голды соғып, дубль жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Актобе&quot; и &quot;Кызылжар&quot; сыграли вничью в 11-м туре КПЛ
21:07, Бүгін
"Актобе" и "Кызылжар" сыграли вничью в 11-м туре КПЛ
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин проиграл в финале парного турнира в Индии
20:40, Бүгін
Казахстанец Григорий Ломакин проиграл в финале парного турнира в Индии
&quot;Кайрат&quot; потерял очки в матче с &quot;Кайсаром&quot; в 11-м туре КПЛ
20:05, Бүгін
"Кайрат" потерял очки в матче с "Кайсаром" в 11-м туре КПЛ
Ислам Евлоев выиграл золотую медаль на молодёжном чемпионате Азии по борьбе
19:30, Бүгін
Ислам Евлоев выиграл золотую медаль на молодёжном чемпионате Азии по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: